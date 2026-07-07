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realitatea.md logorealitatea
7 Iulie 2026, 11:14
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Marian, despre denunțul depus împotriva sa la Procuratura Generală: Absurditate juridică și PR politic

Liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, susține că l-a denunțat pe deputatul PAS Radu Marian la Procuratura Generală. Sesizarea a fost depusă în baza suspiciunilor privind traficul de influență.

Marian, despre denunțul depus împotriva sa la Procuratura Generală: Absurditate juridică și PR politic.
Marian, despre denunțul depus împotriva sa la Procuratura Generală: Absurditate juridică și PR politic.

Este vorba despre scandalul cu numirea lui Dumitru Vangheli director la întreprinderea Moldatsa. Galbur consideră că Marian ar fi exercitat influența sa asupra factorilor de decizie.

„Este obligația Procuraturii să verifice complet, obiectiv și sub toate aspectele cum a ajuns un om cu un CV neverificat în fruntea unei întreprinderi strategice a statului și dacă recomandarea făcută de deputatul PAS a fost o simplă „referință” sau o intervenție cu caracter penal. Funcțiile publice și întreprinderile de stat nu mai pot fi tratate ca proprietate de partid. Acest lucru trebuie să fie clar pentru toți”, a anunțat Dragoș Galbur.

Într-un comentariu pentru Realitatea, Radu Marian a spus că acuzațiile sunt, în opinia sa, „absurditate din punct de vedere legal”. Parlamentarul a calificat denunțul drept „acțiune de PR politic”.

„Calific acest demers ca o acțiune de PR politic, o absurditate din punct de vedere legal. Nu am exercitat nicio influență sau presiune pentru numirea lui Dumitru Vangheli în funcție. Am oferit o recomandare de CV. Atât”, a spus Radu Marian.

Deputatul PAS Radu Marian a ajuns în centrul unui scandal care vizează numirile abuzive în întreprinderile de stat, după o investigație jurnalistică în care se arăta că șeful MoldATSA Dumitru Vangheli ar fi introdus date false în CV. 

Parlamentarul a recunoscut că l-a recomandat pe funcționar și, urmare a dezvăluirilor, a demisionat din funcția de președinte al Comisiei economie, buget și finanțe.

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