Marian a explicat relația cu fostul director al MoldATSA: Am copilărit într-o ogradă.

Deputatul PAS Radu Marian a declarat că îl cunoaște pe Dumitru Vangheli, demis din funcția de director al MoldATSA, deoarece au copilărit în aceeași ogradă la Poșta Veche.

„Nu pot spune că suntem prieteni. El a mințit, iar acest lucru provoacă regret. Înțeleg că există unele voci care cer demisia mea. Mi-am făcut treaba cinstit”, a declarat Marian jurnaliștilor.

Avocatul Eduard Rudenco și directorul Institutului de Istorie Orală, Alexei Tulbure, au criticat dur autoritățile după ce deputatul PAS Radu Marian a recunoscut că a promovat numirea lui Dumitru Vangheli în funcția de șef al întreprinderii de stat MoldATSA, fără a verifica corespunzător candidatul.

Rudenco a scris pe Facebook că „astfel de explicații reprezintă o manifestare a iresponsabilității și pun sub semnul întrebării principiile meritocrației și transparenței pe care le declară actuala putere”.

Potrivit lui, „dacă statul verifică cu atenție fiecare cetățean, atunci numirea unui conducător al unei întreprinderi strategice fără o verificare completă este categoric inacceptabilă”.

Avocatul a legat situația și de discuțiile privind majorarea impozitelor și TVA, menționând că „autoritatea cere responsabilitate cetățenilor, dar ea însăși nu o demonstrează”.

Politologul Alexei Tulbure a afirmat că „tăcerea asupra scandalului va fi o greșeală a conducerii țării”.

„Dacă se confirmă informația că Radu Marian a promovat candidatura lui Vangheli în ciuda avertismentelor Serviciului de Informații și Securitate, deputatul trebuie să demisioneze din funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, iar imunitatea sa parlamentară trebuie ridicată pentru a permite ancheta Procuraturii”, consideră el.

Potrivit lui Tulbure, „astfel de măsuri ar fi o dovadă că puterea este capabilă să reacționeze adecvat în situații de criză și să-și asume responsabilitatea politică”.

Demisia lui Radu Marian a cerut-o și showmanul Emilian Crețu.