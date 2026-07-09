Marcel Spatari a confirmat că a fost discutată candidatura sa pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit politicianului, acest lucru este firesc, deoarece el deține funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, iar aderarea Moldovei la Uniunea Europeană rămâne principalul obiectiv al țării.

„Este normal ca numele meu să apară în discuții. Aceasta este o dezbatere publică. Este absolut normal”, a declarat Marcel Spatari, transmite rupor.md.

Răspunzând la întrebarea dacă este pregătit să accepte funcția de prim-ministru în cazul unei nominalizări, deputatul a menționat că profilul corespunde nu doar lui, ci și altor persoane implicate în procesul de integrare europeană.

De asemenea, el a amintit numele Cristinei Gherasimov, numind-o una dintre figurile cheie în acest proces.

Reamintim că, după demisia lui Alexandru Munteanu din funcția de prim-ministru, președinta Maia Sandu l-a numit pe Eugeniu Osmochescu prim-ministru interimar.