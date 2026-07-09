Manole: Găgăuzia nu poate exercita atribuțiile autorităților centrale

Autonomia Găgăuziei este garantată de Constituție, însă aceasta trebuie exercitată în limitele competențelor stabilite prin lege și cu respectarea principiului statului unitar.

Precizările au fost făcute de președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, după ce judecătorii au declarat neconstituționale mai multe prevederi din legislația cu privire la statutul special al regiunii autonome, transmite ipn.md.

Într-un briefing de presă, Domnica Manole a declarat că autoritățile din Găgăuzia nu pot interveni în numirea conducerii instituțiilor de forță și nici în organizarea alegerilor regionale, întrucât aceste atribuții revin exclusiv autorităților centrale. Ea a subliniat că, într-un stat unitar, nu pot exista mai multe centre de exercitare a suveranității, iar competențele autorităților din Găgăuzia nu pot intra în conflict cu cele ale autorităților centrale.

Ea a subliniat că menținerea ordinii publice și asigurarea securității statului sunt funcții fundamentale ale statului și nu intră în competența Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia.

Referitor la alegeri, Curtea a reținut că sistemul electoral este reglementat exclusiv prin lege organică adoptată de Parlament, iar această competență nu poate fi delegată autorităților locale. „Parlamentul nu poate delega unei autorități reprezentative locale exercițiul unei competențe pe care Constituția o rezervă în mod expres legiuitorului organic”, a precizat Domnica Manole.

În consecință, Curtea a stabilit că Adunarea Populară a Găgăuziei nu poate aproba componența Consiliului electoral central al Găgăuziei și nici stabili, prin acte normative locale, regulile de organizare și desfășurare a alegerilor regionale.

Curtea Constituțională a admis sesizarea Ministerului Justiției și a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legislația cu privire la statutul special al Găgăuziei. Astfel, autoritățile din regiune nu vor mai putea decide asupra componenței propriei comisii electorale și nici participa la numirea șefului poliției din regiune.