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7 Iulie 2026, 09:30
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MAN îl va propune oficial pe Igor Grosu la funcția de prim-ministru: Să-și asume responsabilitatea

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a precizat că Partidul MAN nu va participa la consultările cu președintele privind numirea prim-ministrului.

Partidul MAN îl va propune oficial pe Igor Grosu la funcția de prim-ministru.
Partidul MAN îl va propune oficial pe Igor Grosu la funcția de prim-ministru.

„Să-și asume responsabilitatea partidul care a câștigat alegerile, așa cum se întâmplă în toate țările, și să nu caute tehnocrați care apoi să fie transformați în țapi ispășitori pentru ceea ce face PAS”, a explicat Ceban decizia.

Reamintim că vineri, 3 iulie, premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, invocând motive personale și de principiu. Președinta Maia Sandu a confirmat ulterior demisia și a declarat că, deși reformele au fost dificile, aștepta o implicare mai activă din partea sa. În aceeași zi, șefa statului a anunțat că va purta consultări cu partidele pentru numirea unui nou premier.

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