10 Iulie 2026, 21:45
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Maia Sandu va susține un briefing de presă pe 11 iulie privind desemnarea noului prim-ministru
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține un briefing de presă în urma consultărilor privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.
Briefingul va avea loc sâmbătă, 11 iulie, la sediul Președinției Republicii Moldova și va începe la ora 11:00, au anunțat reprezentanții Administrației prezidențiale.
Se așteaptă ca în cadrul acestei declarații să fie anunțat numele candidatului pentru funcția de prim-ministru.
Șefa statului a purtat consultări în cadrul procedurii de desemnare a candidatului pentru funcția de prim-ministru, după modificările din componența Guvernului.
În timpul declarației pentru presă, Maia Sandu urmează să prezinte persoana pe care o va propune pentru aprobarea ca nou șef al Cabinetului de miniștri.