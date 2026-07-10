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10 Iulie 2026, 21:45
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Maia Sandu va susține un briefing de presă pe 11 iulie privind desemnarea noului prim-ministru

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține un briefing de presă în urma consultărilor privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Maia Sandu va susține un briefing de presă pe 11 iulie privind desemnarea noului prim-ministru.
Maia Sandu va susține un briefing de presă pe 11 iulie privind desemnarea noului prim-ministru.

Briefingul va avea loc sâmbătă, 11 iulie, la sediul Președinției Republicii Moldova și va începe la ora 11:00, au anunțat reprezentanții Administrației prezidențiale.

Se așteaptă ca în cadrul acestei declarații să fie anunțat numele candidatului pentru funcția de prim-ministru.

Șefa statului a purtat consultări în cadrul procedurii de desemnare a candidatului pentru funcția de prim-ministru, după modificările din componența Guvernului.

În timpul declarației pentru presă, Maia Sandu urmează să prezinte persoana pe care o va propune pentru aprobarea ca nou șef al Cabinetului de miniștri.

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