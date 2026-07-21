Maia Sandu l-a felicitat pe Andy Burnham cu ocazia numirii în funcția de premier al Regatului Unit.

Președintele Maia Sandu l-a felicitat pe rețea pe Andy Burnham cu ocazia numirii în funcția de prim-ministru al Regatului Unit.

„Moldova apreciază prietenia cu Regatul Unit – în apărarea democrației noastre, sprijinind Ucraina și asigurând securitatea Europei”, a scris Maia Sandu pe rețeaua X, transmite infotag.md.

„Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună și bun venit la Chișinău”, se arată în mesajul șefei statului moldovean.

Reamintim că Andy Burnham a devenit noul prim-ministru al Regatului Unit. Regele Carol al III-lea i-a încredințat liderului Partidului Laburist formarea guvernului. Fostul primar al Marii Manchester a înlocuit în funcția de prim-ministru pe Keir Starmer, care și-a anunțat demisia sub presiunea colegilor de partid.