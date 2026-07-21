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Infotag.md logoInfotag
21 Iulie 2026, 13:50
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Maia Sandu l-a felicitat pe Andy Burnham cu ocazia numirii în funcția de premier al Regatului Unit

Președintele Maia Sandu l-a felicitat pe rețea pe Andy Burnham cu ocazia numirii în funcția de prim-ministru al Regatului Unit.

Maia Sandu l-a felicitat pe Andy Burnham cu ocazia numirii în funcția de premier al Regatului Unit.
Maia Sandu l-a felicitat pe Andy Burnham cu ocazia numirii în funcția de premier al Regatului Unit.

„Moldova apreciază prietenia cu Regatul Unit – în apărarea democrației noastre, sprijinind Ucraina și asigurând securitatea Europei”, a scris Maia Sandu pe rețeaua X, transmite infotag.md.

„Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună și bun venit la Chișinău”, se arată în mesajul șefei statului moldovean.

Reamintim că Andy Burnham a devenit noul prim-ministru al Regatului Unit. Regele Carol al III-lea i-a încredințat liderului Partidului Laburist formarea guvernului. Fostul primar al Marii Manchester a înlocuit în funcția de prim-ministru pe Keir Starmer, care și-a anunțat demisia sub presiunea colegilor de partid.

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