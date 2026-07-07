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7 Iulie 2026, 12:39
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Maia Sandu l-a desemnat pe Eugeniu Osmochescu prim-ministru interimar

Președintele Maia Sandu a semnat decretul de numire a lui Eugeniu Osmochescu în funcția de prim-ministru interimar.

Maia Sandu l-a desemnat pe Eugeniu Osmochescu prim-ministru interimar.
Maia Sandu l-a desemnat pe Eugeniu Osmochescu prim-ministru interimar.

Decizia a fost luată pe baza părților (2) și (3) ale articolului 101, partea (2) a articolului 103 din Constituția Republicii Moldova, precum și a articolului 23 din Legea „cu privire la Guvern”. Conform acestor prevederi, șeful statului numește unul dintre membrii guvernului în calitate de prim-ministru interimar până la formarea noului Cabinet de miniștri.

Decretul va intra în vigoare la 8 iulie 2026.

Reamintim că vineri, 3 iulie, prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, invocând motive personale și de principiu. Președinta Maia Sandu a confirmat ulterior demisia și a declarat că, deși reformele au fost dificile, aștepta o implicare mai activă din partea sa. În aceeași zi, șeful statului a anunțat că va purta consultări cu partidele privind numirea unui nou premier.

Astăzi s-a aflat că Munteanu a decis să părăsească Guvernul până la numirea noului prim-ministru.

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