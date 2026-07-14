Maia Sandu: Hotarul nostru este un avantaj strategic pentru Ucraina.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat pe 13 iulie la Paris, la reuniunea Coaliției de Voință, marcând prima participare a țării noastre la acest format internațional de sprijin pentru Ucraina.

Coaliția de Voință reunește 37 de state, majoritatea europene, care își coordonează eforturile pentru susținerea Ucrainei în vederea obținerii unui armistițiu și a unei păci juste, precum și pentru prevenirea unei noi agresiuni. Platforma este co-prezidată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz, în prezența președintelui ucrainean Vladimir Zelenski., scrie realitatea.md.

În discursul său, Maia Sandu a declarat că participarea Republicii Moldova la Coaliție reprezintă o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei încă de la începutul războiului.

„Împărțim cu Ucraina un hotar de 1.222 de kilometri. Unele hotare ale Ucrainei sunt linii ale frontului. Altele sunt folosite pentru a lansa atacuri. Al nostru este un hotar prietenos — un avantaj strategic pentru Ucraina și pentru această coaliție”, a afirmat șefa statului.

Totodată, președinta a subliniat necesitatea intensificării sprijinului pentru Ucraina, în special prin consolidarea apărării antiaeriene și creșterea presiunii economice asupra Federației Ruse.

În marja reuniunii, Maia Sandu a avut întrevederi bilaterale cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și cu cancelarul Austriei, Christian Stocker.

Potrivit Președinției, participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este compatibilă cu statutul de neutralitate prevăzut de Constituție, din acest format făcând parte și alte state neutre, precum Austria și Irlanda.