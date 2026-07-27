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rupor.md logorupor
27 Iulie 2026, 17:29
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Maia Sandu a prezidat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană

Președinta Maia Sandu a prezidat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană. Pentru prima dată au participat reprezentanți ai noului Guvern, conduși de prim-ministrul Vasile Tofan.

Maia Sandu a prezidat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană.
Maia Sandu a prezidat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană.

Participanții au examinat rezultatele implementării Programului Național de aderare la Uniunea Europeană pentru prima jumătate a anului 2026. O atenție deosebită a fost acordată cerințelor intermediare privind capitolele 23 și 24, referitoare la justiție, drepturile fundamentale, libertate și securitate, transmite rupor.md.

În cadrul ședinței au fost discutate, de asemenea, prioritățile europene ale noului Guvern și pregătirile pentru Pachetul de extindere al UE pentru anul 2026. În acest document, Comisia Europeană evaluează anual progresul țărilor candidate.

Sandu a îndemnat instituțiile de stat, autoritățile locale, mediul de afaceri și societatea civilă să coordoneze acțiunile pentru a menține ritmul reformelor. Comisia va continua să organizeze ședințe regulate și să monitorizeze respectarea angajamentelor.

Maia Sandu a prezidat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană

Maia Sandu a prezidat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană

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rupor.md logorupor
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