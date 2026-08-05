Maia Sandu a numit-o pe Liliana Vițu în funcția de șefă a Centrului de Contracarare a Dezinformării.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret privind numirea Lilianei Vițu în funcția de director al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării

Despre aceasta au anunțat la administrația președintelui. Totodată, șefa statului a aprobat cererea de demisie a fostului conducător al instituției, Ana Revenco.

Comentând decizia de cadre, Maia Sandu i-a mulțumit Anei Revenco pentru activitatea de creare și dezvoltare a Centrului.

„Îi mulțumesc pentru munca depusă la conducerea Centrului și pentru rolul pe care l-a avut în construirea acestei instituții. Într-un context regional și de securitate fără precedent, doamna Revenco a pus bazele unei structuri esențiale pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața dezinformării și a ingerințelor străine. Îi sunt recunoscătoare pentru profesionalism și perseverență”, a declarat președinta.

Șefa statului a mai exprimat convingerea că Liliana Vițu va continua dezvoltarea instituției și va consolida potențialul societății în combaterea amenințărilor informaționale contemporane.

Liliana Vițu are peste 25 de ani de experiență în domeniul mass-media și al comunicării. În ultimii aproape cinci ani, ea a condus Consiliul Audiovizualului din Moldova, unde s-a ocupat de reformarea regulatorului și de alinierea activității acestuia la standardele europene.