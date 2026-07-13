MAE: Prăbușirea dronei lângă Copanca reprezintă o încălcare gravă a spațiului aerian al Moldovei.

Ministerul Afacerilor Externe a condamnat încălcarea spațiului aerian al țării de către o dronă de tip Geran-2 (Shahed-136), care în noaptea de duminică spre luni a căzut în apropierea satului Copanca din raionul Căușeni.

MAE a declarat că incidentul a avut loc în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa din Ucraina, scrie rupor.md.

„Acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni”, se arată în declarația Ministerului Afacerilor Externe.

MAE a subliniat că Republica Moldova va continua să-și apere suveranitatea, independența și integritatea teritorială.

„Ministerul Afacerilor Externe își reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova și va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței țării în fața unor asemenea amenințări”, au menționat reprezentanții ministerului.