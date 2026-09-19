MAE despre incidentul de la Colonița: Consecințele atacurilor Rusiei nu se opresc la frontiere.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a condamnat incidentul produs în apropiere de Colonița, unde, după o explozie, au fost descoperite componente asemănătoare unor piese de dronă cu propulsie cu reacție.

Instituția a calificat cele întâmplate drept „o altă consecință gravă” a războiului agresiv purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, scrie deschide.md

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să creeze amenințări la adresa securității Republicii Moldova și a cetățenilor săi.

„Consecințele atacurilor rusești asupra Ucrainei nu se opresc la granițele acesteia”, se arată în declarația Ministerului Afacerilor Externe.

MAE a subliniat că orice pătrundere neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova este „inacceptabilă” și reprezintă o încălcare gravă a suveranității țării.

Totodată, Chișinăul a condamnat războiul agresiv purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și a cerut din nou Moscovei să înceteze acțiunile care amenință viețile oamenilor și securitatea statelor din regiune.

„Republica Moldova condamnă ferm războiul agresiv purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și cheamă din nou Rusia să înceteze acțiunile care pun în pericol viețile oamenilor și securitatea statelor din regiune”, au declarat reprezentanții MAE.