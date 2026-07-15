MAE, despre declarația FSB privind reținerea cetățenilor moldoveni: Am înaintat o solicitare.

Marți, 14 iulie, în ziua în care ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE pentru explicații privind drona prăbușită în raionul Căușeni, serviciile speciale ruse au anunțat reținerea a doi cetățeni ai Republicii Moldova.

Potrivit FSB, aceștia ar fi participat la pregătirea atacurilor cu drone asupra obiectivelor militare din regiunea Moscovei și ar fi acționat la indicațiile Kievului. Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a solicitat părții ruse să ofere detalii despre arestări și dovezi ale acuzațiilor, transmite tv8.md.

Conform declarației serviciilor speciale ruse, arestările suspecților au avut loc după descoperirea unui depozit în regiunea Moscovei, unde ar fi fost găsite 35 de drone camuflate. FSB susține că aparatele erau echipate cu sisteme de control de fabricație canadiană, încărcate cu explozibil și destinate unui atac asupra unui obiectiv strategic dintr-unul dintre cartierele rezidențiale ale Moscovei.

Partea rusă afirmă că dronele au fost aduse în Rusia din străinătate și ascunse printre o încărcătură de plăci ceramice trimisă din Spania.

Potrivit FSB, la această operațiune ar fi fost implicați doi cetățeni ai Moldovei. Ca și în alte cazuri similare, autoritățile ruse au publicat o înregistrare video cu unul dintre arestați, care recunoaște vina în fața camerei.

Pe lângă moldoveni, a fost arestat un cetățean rus, iar o altă persoană a fost ucisă

Pe lângă cei doi cetățeni moldoveni, FSB anunță arestarea unui cetățean rus, care ar fi trebuit să efectueze atacul direct.

De asemenea, este menționat un alt participant, care, potrivit serviciilor speciale ruse, a opus rezistență la arestare și a fost ucis.

Reacția Ministerului Afacerilor Externe al Moldovei

Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a declarat că ambasada țării la Moscova a solicitat autorităților competente ruse informații oficiale privind acest caz. Până în prezent, nu a fost primit niciun răspuns.

MAE a subliniat că, după primirea datelor confirmate, este pregătit să ofere informații suplimentare.

Experți: Declarațiile nu pot fi confirmate deocamdată din surse independente

Lipsesc numele celor arestați, fotografii confirmate, copii ale documentelor, date despre locul de depozitare a dronelor sau alte materiale care să permită verificarea independentă a informațiilor publicate.

Practic, în acest moment publicului i-a fost prezentată doar versiunea serviciilor speciale ruse — cu înregistrări video și declarații care nu pot fi verificate complet.

Cetățenilor Moldovei aflați în Rusia li se reamintește să țină cont de riscurile posibile. În ultimii ani, relațiile dintre Chișinău și Moscova s-au deteriorat semnificativ în contextul invaziei ruse în Ucraina.

Anterior, Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a emis o avertizare pentru cetățenii care planifică călătorii în Rusia, după mai multe rapoarte privind tratamentul necorespunzător al cetățenilor moldoveni.

Tensiunile dintre cele două țări au crescut și după conflictul diplomatic legat de ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov.

Ministrul Afacerilor Externe al Moldovei, Mihai Popșoi, a declarat că înmânarea scrisorilor de acreditare de către ambasador a fost amânată din cauza acțiunilor și declarațiilor Moscovei, considerate de autoritățile moldovene drept neprietenoase.