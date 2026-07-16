Locuitorii din Coșnița cer referendum pentru revocarea primarului: Inițiativa, respinsă de CEC.

La mai puțin de o lună de la referendumul consultativ privind exploatarea resurselor minerale, locuitorii din comuna Coșnița, raionul Dubăsari, a încercat să inițieze un nou referendum local pentru revocarea primarului.

Comisia Electorală Centrală a respins însă cererea de înregistrare a grupului de inițiativă, constatând că nu au fost întrunite condițiile prevăzute de Codul Electoral, transmite ipn.md.

Raportorul CEC, Dana Munteanu, a explicat că principala problemă a fost nerespectarea procedurii de constituire a grupului de inițiativă. Deși inițial au fost declarați 23 de membri ai grupului, verificările au arătat că șapte dintre aceștia nu figurau în lista participanților la adunarea de constituire. Ulterior, organizatorii au prezentat documente suplimentare pentru a demonstra prezența a șase dintre aceste persoane, însă Comisia a constatat că acestea au fost întocmite după desfășurarea adunării și nu pot înlătura neregulile procedurale.

În consecință, CEC a concluzionat că grupul de inițiativă rămâne cu doar 16 membri validați, sub pragul minim de 20 prevăzut de legislație. Membrii Comisiei au subliniat că nu examinează motivele invocate pentru revocarea primarului, ci doar respectarea condițiilor legale necesare pentru înregistrarea grupului de inițiativă.

Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a precizat că respingerea cererii nu împiedică locuitorii comunei să reia procedura. El a explicat că, dacă sunt respectate toate cerințele legale privind constituirea grupului de inițiativă, cetățenii pot depune o nouă solicitare pentru inițierea referendumului.

La sfârșitul lunii iunie, în comuna Coșnița a avut loc un referendum consultativ inițiat de Consiliul local, în care peste 95% dintre participanți s-au pronunțat împotriva schimbării destinației unor terenuri agricole din extravilan pentru exploatarea resurselor minerale.



