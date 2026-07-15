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ipn
15 Iulie 2026, 21:27
3 128
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Liliana Guțan îi cere lui Vasile Tofan să evalueze conducerea MAE înainte de numirea noului ministru

Fosta ambasadoare în Suedia, Liliana Guțan, și avocații săi acuză conducerea Ministerului Afacerilor Externe de presiuni, hărțuire și alte abuzuri care ar fi urmărit să o determine să renunțe la funcție.

Liliana Guțan îi cere lui Vasile Tofan să evalueze conducerea MAE înainte de numirea noului ministru.
Liliana Guțan îi cere lui Vasile Tofan să evalueze conducerea MAE înainte de numirea noului ministru.

Aceștia susțin că dosarul penal în care diplomata este acuzată de abuz în serviciu și de prejudicierea statului cu 236.758 de lei ar fi fost fabricat și îi cer candidatului la funcția de prim-ministru să analizeze activitatea actualei conduceri a MAE înainte de desemnarea viitorului ministru de Externe, scrie ipn.md.

În cadrul unei conferințe de presă, avocata Ana Iavorschi a declarat că, după revocarea Lilianei Guțan din funcția de ambasador, împotriva acesteia a fost inițiată o procedură disciplinară legată de perioada în care a fost în concediu medical. Potrivit apărării, comisia disciplinară a solicitat, printre altele, informații despre diagnosticul și tratamentul fostei ambasadoare, ceea ce avocații consideră o posibilă încălcare a confidențialității datelor medicale.

Apărarea susține, de asemenea, că Ministerul Afacerilor Externe nu a examinat anterior sesizările privind presupuse cazuri de hărțuire la locul de muncă. Potrivit avocaților, ulterior Consiliul pentru Egalitate a fost obligat să analizeze acest caz în baza deciziilor judecătorești.

Reprezentanții apărării afirmă că situația Lilianei Guțan nu este un caz izolat și solicită viitorului prim-ministru să evalueze activitatea conducerii actuale a Ministerului Afacerilor Externe înainte de numirea noului ministru.

Liliana Guțan a declarat că va continua să-și apere interesele în instanță și a subliniat că scopul conferinței de presă a fost prezentarea documentelor pe care le consideră importante pentru apărarea sa.

La momentul publicării materialului, serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Externe, căruia IPN i-a solicitat un comentariu, nu a răspuns la mesaje și apeluri telefonice.

Sursă
ipn
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