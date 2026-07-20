Lebedinschi a acuzat PAS de formarea Guvernului: Cine comandă muzica, acela și dansează.

Componența Guvernului lui Vasile Tofan continuă să provoace dispute politice. PAS respinge acuzațiile că partidul ar fi impus actuala componență a cabinetului, în timp ce PSRM susține contrariul.

În emisiunea transmisă, deputata PAS Marcela Adam și deputatul PSRM Adrian Lebedinschi au prezentat versiuni diametral opuse despre formarea Guvernului și numirea miniștrilor, scrie tv8.md.

Marcela Adam a declarat că partidul „Acțiune și Solidaritate” i-a oferit lui Vasile Tofan libertate totală în formarea echipei guvernamentale, iar responsabilitatea pentru activitatea executivului revine în totalitate prim-ministrului.

„I-am încredințat domnului Tofan să facă alegerea pe care a făcut-o după discuții cu miniștrii interimari. I-am acordat încredere pentru că tocmai el va răspunde în continuare de rezultatele activității Guvernului. Noi, la rândul nostru, ne asumăm responsabilitatea pe platforma legislativă să susținem inițiativele Guvernului, proiectele de lege care vor ajunge în Parlament și reformele care vor fi continuate. Dar pentru activitatea Guvernului responsabilitatea principală o poartă prim-ministrul”, a declarat deputata PAS.

La rândul său, deputatul PSRM Adrian Lebedinschi a respins această versiune, afirmând că este greu de crezut că prim-ministrul a ales singur miniștrii.

„Cea mai mare glumă pe care am auzit-o în acest an este că domnul Tofan a ales singur componența Guvernului. Să fim serioși. Oare cine poate crede că domnul Tofan a decis de unul singur cine va fi ministru? Cine va vota pentru ei? Majoritatea parlamentară. Când majoritatea parlamentară a venit la președinte și a declarat că are majoritate, abia după aceasta a apărut candidatul la funcția de prim-ministru”, a spus Lebedinschi.

Deputatul PSRM a adăugat că se aștepta ca Vasile Tofan, venit din mediul de afaceri, să numească în funcții cheie oameni din propria echipă, în primul rând la Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor.

„Pentru a obține rezultate, între oameni trebuie să existe înțelegere reciprocă. O persoană trebuie să te înțeleagă din jumătate de cuvânt. Înțeleg că nu i s-a putut încredința domeniul integrării europene și relațiilor externe, dar cel puțin Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor trebuiau conduse de oameni aleși de el, nu de reprezentanți ai echipei PAS. Cum se spune, cine comandă muzica, acela dansează”, a concluzionat Adrian Lebedinschi.