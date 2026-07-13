theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
moldpres.md logomoldpres
13 Iulie 2026, 22:16
1 094
Copiază linkul
Link copiat

Jumătate dintre partidele politice nu au prezentat încă rapoartele financiare

Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește partidelor politice că termenul limită pentru depunerea rapoartelor financiare pentru primul semestru al anului 2026 expiră pe 15 iulie.

Jumătate dintre partidele politice nu au prezentat încă rapoartele financiare.
Jumătate dintre partidele politice nu au prezentat încă rapoartele financiare.

Până în prezent, documentele au fost depuse doar de 31 din cele 66 de formațiuni obligate să facă acest lucru conform legii, transmite moldpres.md.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, încă 12 partide au început completarea raportului în sistemul informațional specializat „Control Financiar”, iar cinci formațiuni au creat raportul și au pus doar o singură semnătură. În același timp, 31 de partide nu au întreprins nicio acțiune pentru prezentarea raportului. Comisia precizează că trei formațiuni politice sunt în proces de dizolvare.

Conform legislației electorale, raportul privind gestiunea financiară se depune exclusiv în format electronic prin sistemul „Control Financiar” și trebuie să fie semnat atât de conducătorul partidului, cât și de trezorier. Dacă documentul este semnat de persoana care exercită atribuțiile conducătorului partidului, aceasta trebuie să prezinte o confirmare emisă de Agenția Serviciilor Publice.

CEC avertizează că neprezentarea raportului, depunerea acestuia după termenul stabilit de lege sau prezentarea datelor incomplete constituie încălcări ale legislației și pot atrage răspunderea prevăzută de lege.

Sursă
moldpres.md logomoldpres
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici