Jumătate dintre partidele politice nu au prezentat încă rapoartele financiare.

Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește partidelor politice că termenul limită pentru depunerea rapoartelor financiare pentru primul semestru al anului 2026 expiră pe 15 iulie.

Până în prezent, documentele au fost depuse doar de 31 din cele 66 de formațiuni obligate să facă acest lucru conform legii, transmite moldpres.md.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, încă 12 partide au început completarea raportului în sistemul informațional specializat „Control Financiar”, iar cinci formațiuni au creat raportul și au pus doar o singură semnătură. În același timp, 31 de partide nu au întreprins nicio acțiune pentru prezentarea raportului. Comisia precizează că trei formațiuni politice sunt în proces de dizolvare.

Conform legislației electorale, raportul privind gestiunea financiară se depune exclusiv în format electronic prin sistemul „Control Financiar” și trebuie să fie semnat atât de conducătorul partidului, cât și de trezorier. Dacă documentul este semnat de persoana care exercită atribuțiile conducătorului partidului, aceasta trebuie să prezinte o confirmare emisă de Agenția Serviciilor Publice.

CEC avertizează că neprezentarea raportului, depunerea acestuia după termenul stabilit de lege sau prezentarea datelor incomplete constituie încălcări ale legislației și pot atrage răspunderea prevăzută de lege.