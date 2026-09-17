Joseph Burkhalter a depus jurământul înainte de începerea misiunii la Chișinău.

Ambasadorul desemnat al Statelor Unite în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, a depus jurământul în această săptămână, în prezența secretarului de stat al SUA, Marco Rubio.

Ambasada SUA la Chișinău a anunțat acest lucru, transmite noi.md.

„Îl felicităm pe ambasadorul desemnat al SUA în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, care în această săptămână a depus jurământul în fața secretarului de stat Rubio”, se arată în mesajul misiunii diplomatice.

La ambasadă s-a menționat că se așteaptă sosirea lui Burkhalter la Chișinău și se mizează pe continuarea activității de consolidare a relațiilor bilaterale.

„Ambasada SUA în Republica Moldova așteaptă cu nerăbdare să-l întâmpine la Chișinău pe ambasadorul desemnat Burkhalter și să lucreze sub conducerea sa pentru consolidarea în continuare a relațiilor solide dintre cele două țări ale noastre”, au subliniat reprezentanții misiunii diplomatice.

Candidatura lui Joseph Burkhalter pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al SUA în Republica Moldova a fost înaintată în iunie și ulterior aprobată de Senatul SUA în august.

După sosirea la Chișinău și prezentarea scrisorilor de acreditare, el va putea să își înceapă oficial exercitarea atribuțiilor de ambasador.