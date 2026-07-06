Jardan și-a cerut scuze după ce Munteanu a fost omis la ceremonia de comemorare a victimelor deportărilor.

Ministrul Culturii, Cristian Jardan, și-a cerut scuze după ce premierul în exercițiu Alexandru Munteanu a fost omis din anunțul protocolar de la începutul ceremoniei dedicate Zilei comemorării victimelor deportărilor staliniste.

Jardan susține că eroarea nu a fost intenționată și o explică prin faptul că participarea lui Alexandru Munteanu nu fusese confirmată în momentul în care a fost finalizat programul evenimentului, transmite omniapres.md.

Potrivit lui, versiunea finală a programului evenimentului a fost aprobată pe 3 iulie, iar confirmarea participării șefului Guvernului a venit abia pe 4 iulie. Din această cauză, modificările nu au fost incluse în protocolul final al ceremoniei.

Ministrul a anunțat că a discutat personal situația cu Alexandru Munteanu și i-a prezentat scuze.

„Regret această neînțelegere. Am discutat personal situația cu domnul prim-ministru Alexandru Munteanu, căruia i-am prezentat scuzele de rigoare”, a transmis Cristian Jardan.

Amintim că Alexandru Munteanu a participat la ceremonia din 6 iulie, însă nu figura în invitația oficială publicată de Ministerul Culturii și nici nu a fost menționat printre conducătorii statului la începutul evenimentului, deși se afla în primul rând, alături de președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Premierul a fost salutat oficial abia după discursul șefei statului, când prezentatorul a revenit asupra listei invitaților.