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15 Iulie 2026, 20:45
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Jardan, despre tânărul Zgherea fără diplomă: La Ministerul Culturii se ocupa de probleme financiare

Bogdan Zgherea, vicepreședintele de 21 de ani al organizației de tineret PAS, fără diplomă de studii superioare, s-a ocupat în cadrul Ministerului Culturii de probleme economice și financiare.

Jardan, despre tânărul Zgherea fără diplomă: La Ministerul Culturii se ocupa de probleme financiare.
Jardan, despre tânărul Zgherea fără diplomă: La Ministerul Culturii se ocupa de probleme financiare.

„Bogdan a fost angajat printr-un contract de prestări servicii și se afla în subordinea directă a mea, ca ministru. Eu am semnat acest contract și am insistat să rămână. A lucrat în minister mai bine de doi ani, cunoștea bine procesele și anterior a activat în aparatul ministrului. A îndeplinit o muncă importantă și m-a ajutat în tot ce ține de direcția economică și financiară. Îmi asum responsabilitatea pentru această decizie”, a declarat Jardan, transmite rupor.md.

Ministrul a recunoscut că remunerația lui Zgherea trebuia revizuită ținând cont de educația și experiența sa. Conform contractului pentru 2026, el urma să primească 300.000 de lei brut pentru nouă luni, aproximativ 33.300 de lei pe lună.

Jardan a precizat că suma de 300.000 de lei reprezintă plafonul anual maxim pentru astfel de contracte, iar în minister există și alți angajați care lucrează în condiții similare.

După publicarea investigației Moldova Curată, ministerul și Zgherea au convenit să înceteze colaborarea înainte de termen. Inițial, plățile conform contractului erau calculate până la sfârșitul lunii septembrie. Jardan a spus că înțelege nemulțumirea angajaților din domeniul culturii, în special a bibliotecarilor și a lucrătorilor din muzee cu salarii mici. Totuși, ministrul a îndemnat ca criticile să fie îndreptate către el, ca angajator, și nu împotriva lui Zgherea.

„Dacă există pretenții și critici, adresați-le ministrului, angajatorului. Lăsați tinerii în pace. Trebuie să îi încurajăm să vină în serviciul public, pentru că statul are nevoie de specialiști tineri”, a declarat Jardan.

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