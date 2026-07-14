Jardan a reziliat contractul cu activistul PAS după scandalul salariului de 300.000 de lei.

Decizia vine după apariția investigației care a arătat că Zgherea, în prezent vicepreședinte al organizației de tineret PAS (PAS Youth), era remunerat cu aproximativ 300.000 de lei anual, deși nu deține studii superioare finalizate, scrie omniapres.md.

Într-o postare pe Facebook, ministrul și-a asumat responsabilitatea pentru menținerea lui Zgherea în echipă și a recunoscut că ar fi trebuit să-i reevalueze salariul în funcție de nivelul de studii.

„În calitate de ministru, ar fi trebuit să reevaluez remunerarea lui Bogdan Zgherea, ținând cont de nivelul de studii, însă menținerea în cabinetul meu al unui om cu abilități și cu o experiență de muncă acumulată deja în minister a avut întâietate”, a declarat Cristian Jardan.

Ministrul a insistat că decizia de a-l păstra în cabinet i-a aparținut exclusiv și a negat orice influență politică, în contextul în care Zgherea ocupă și funcția de vicepreședinte al PAS Youth.

„Nu ne cunoaștem decât din interacțiuni de lucru, nu mi-a fost impus de nimeni. A fost decizia mea ca Bogdan să continue să lucreze pentru minister”, a scris acesta.

Cristian Jardan susține că, atunci când a preluat mandatul, avea nevoie de persoane care cunoșteau deja activitatea ministerului și puteau asigura continuitatea proiectelor, iar Zgherea era unul dintre angajații pe care s-a bazat.

Totodată, ministrul a anunțat încetarea colaborării cu acesta.

„Am convenit să încheiem colaborarea astăzi, înainte de termenul de expirare a contractului, în baza căruia plățile urmau să fie efectuate până la sfârșitul lunii septembrie”, a precizat oficialul.

În final, ministrul a declarat că speră ca acest caz să nu descurajeze tinerii să aleagă o carieră în sectorul public și a reiterat că salariile trebuie să fie proporționale atât cu nivelul de studii și experiența profesională, cât și cu salariile medii din Republica Moldova.

Reamintim că anterior a fost publicată o investigație despre angajarea lui Bogdan Zgherea, în vârstă de 21 de ani, la Ministerul Culturii. Conform materialului, vicepreședintele tineretului PAS, care nu deține diplomă de studii superioare, primește prin contract cu Ministerul Culturii aproximativ 300.000 de lei pe an.