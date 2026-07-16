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rupor.md logorupor
16 Iulie 2026, 21:20
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Ion Onța, plasat în arest la domiciliu într-un dosar de escrocherie de 155.000 de euro

Consilierul municipal din partea MAN, Ion Onța, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, în dosarul privind investițiile fictive în proiecte imobiliare.

Ion Onța, plasat în arest la domiciliu într-un dosar de escrocherie de 155.000 de euro.
Ion Onța, plasat în arest la domiciliu într-un dosar de escrocherie de 155.000 de euro.

Potrivit anchetei, Onța a convins doi bărbați, în vârstă de 34 și 40 de ani, să investească bani în proiecte imobiliare pretins existente. Le-a promis investitorilor un randament anual de 20%, transmite rupor.md.

Victimele i-au transferat inculpatului, în mai multe tranșe, în total 155.000 de euro. Prejudiciul depășește 3 milioane de lei.

Onța a fost reținut pe 14 iulie pentru 72 de ore.

După reținere, partidul a declarat că nu va lua o decizie în privința acestuia până la clarificarea situației. MAN și-a exprimat, de asemenea, îndoielile cu privire la acțiunile organelor de drept, asociind acest dosar cu situația politică din țară.

Ancheta pe acest zac continuă. Ion Onța beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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