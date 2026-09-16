Ion Creangă va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile.

Prelungirea măsurii a fost confirmată pentru IPN de reprezentanții Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, transmite rupor.md.

La ședințele anterioare, Ion Creangă a cerut recuzarea judecătorului Viaceslav Cernalev, acuzându-l de atitudine subiectivă. Fostul funcționar susținea că judecătorul nu îi permite să depună cereri și îi limitează posibilitatea de a-și exercita pe deplin dreptul la apărare. Cererea de recuzare a fost respinsă.

Dosarul este examinat în procedură generală, următoarea ședință fiind programată pentru 18 septembrie.

Fostul funcționar este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Potrivit procurorilor, în anii 2023–2024, acesta ar fi purtat corespondență și ar fi avut întâlniri conspirative cu asistentul atașatului militar al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău.

Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului a fost reținut în iulie 2024, când ar fi primit 500 de dolari de la un funcționar rus. Ion Creangă nu își recunoaște vina.