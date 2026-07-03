Ion Chicu: L-ați alungat pe Munteanu pentru că s-a apucat de scheme.

Deputatul Ion Chicu, respinge explicațiile cu privire la demisia fostului premier Alexandru Munteanu și susține că invocarea politicii fiscale drept motiv al plecării acestuia reprezintă „un fals”.

„Gruparea PAS încearcă să inducă societatea în eroare. Chipurile a plecat din cauza politicii fiscale, că nu au știut, că Dan Perciun a avut marți o discuție tensionată cu prim-ministrul. Este un fals”, a declarat Ion Chicu, transmite bani.md.

Potrivit fostului premier, Alexandru Munteanu ar fi fost înlăturat după ce „a început să facă ordine” în mai multe instituții ale statului.

„Prim-ministrul Munteanu a fost dus în momentul când a început să sape și să facă ordine pe la MoldATSA și peste tot, când s-a apucat de verișoare și de mafie”, a afirmat Chicu, fără a prezenta dovezi în sprijinul acestor acuzații.

Acesta a mai susținut că membrii PAS cunoșteau conținutul proiectului politicii bugetar-fiscale înainte ca documentul să fie făcut public.

„Documentul a fost consultat în Parlament, în primul rând cu fracțiunea PAS. Ministrul Finanțelor l-a prezentat foarte clar. După una-două zile a venit și la opoziție. Deci știau cei din PAS de acest document”, a spus liderul PDCM.

Ion Chicu a adăugat că Alexandru Munteanu a procedat transparent și a prezentat proiectul atât reprezentanților puterii, cât și opoziției înainte de publicarea acestuia.

Declarațiile vin după ce ministrul Educației, Dan Perciun, a confirmat că a avut o discuție tensionată cu Alexandru Munteanu pe tema politicii bugetar-fiscale.

Perciun a declarat că i-a reproșat fostului premier faptul că unele prevederi din politica fiscală nu au fost discutate pe deplin în Guvern și că acestea au generat nemulțumiri puternice în societate. Ministrul a precizat însă că și-a exprimat doar punctul de vedere, așa cum a procedat și în relația cu alți prim-miniștri.

Anterior, președinta Maia Sandu a declarat că Alexandru Munteanu nu a condiționat rămânerea în funcție de restructurări guvernamentale sau de măsuri privind combaterea corupției și că singura obiecție invocată de acesta a vizat relația interpersonală cu Dan Perciun.