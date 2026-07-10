Ion Ceban a numit consultările cu Sandu „un spectacol” și a refuzat să participe la acestea

Partidul MAN nu va participa la consultările inițiate de președintele Maia Sandu privind candidatura prim-ministrului.

Despre aceasta a declarat Ion Ceban, numind aceste discuții „un spectacol pentru public și partenerii internaționali”.

Într-o declarație publicată vineri, Ceban a menționat că aceste consultări doar „imită procesele democratice”, motiv pentru care MAN a decis să nu participe la ele, transmite realitatea.md.

De asemenea, el a declarat că într-o republică parlamentară liderul partidului care a câștigat alegerile trebuie să preia și funcția de prim-ministru. În acest sens, Ceban consideră că președintele PAS, Igor Grosu, „este obligat să ocupe funcția de prim-ministru și să răspundă personal pentru rezultate”.

Liderul MAN a mai afirmat că partidul susține organizarea alegerilor parlamentare anticipate și consideră că „tocmai oamenii trebuie să decidă cine va conduce țara”.

Potrivit lui Ceban, poziția oficială a formațiunii, împreună cu propunerile sale, va fi transmisă în scris președintei Maia Sandu și reprezentanților comunității internaționale.

Reamintim că vineri, 10 iulie, la Administrația Prezidențială încep consultările cu fracțiunile parlamentare privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. În prima zi sunt programate întâlniri cu fracțiunile „Democrația Acasă”, „Partidul Nostru”, „Alternativa”, Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor, iar sâmbătă, 11 iulie, șeful statului se va întâlni cu fracțiunea PAS.