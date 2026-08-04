Instanța a limitat activitatea partidului Irinei Vlah pentru un an: Termenul se calculează din septembrie 2025.

Curtea de Apel Centru a admis acțiunea Ministerului Justiției și a limitat activitatea partidului Irinei Vlah „Inima Moldovei” timp de 12 luni.

Termenul se calculează începând cu 25 septembrie 2025, atunci când instanța a dispus o limitare temporară pe durata examinării cauzei. Astfel, acesta expiră la 25 septembrie 2026, transmite rupor.md

Instanța a respins, de asemenea, cererea partidului de a anula limitarea temporară. Decizia urmează să fie pusă în aplicare, dar poate fi contestată la Înalta Curte de Justiție în termen de zece zile.

Prin aceeași hotărâre, partidul „Inima Moldovei” este obligat să achite 250 de lei cu titlu de taxă de stat și 200 de lei cu titlu de taxă de timbru.

Lidera partidului, Irina Vlah, a declarat că acuzațiile privind finanțarea ilegală a partidului, formulate de autorități înainte de alegerile parlamentare din 2025, nu au fost confirmate. Potrivit acesteia, verificarea financiară efectuată de Comisia Electorală Centrală timp de opt luni a confirmat legalitatea finanțării partidului. Vlah a spus că partidul își va continua eforturile pentru construirea „unui stat democratic și de drept”.

Ministerul Justiției a sesizat instanța în septembrie 2025 după ce CEC a cerut limitarea activității „Inimii Moldovei” din cauza unor suspiciuni privind finanțarea ilegală. După instituirea limitării temporare, CEC a exclus candidații partidului din lista „Blocului Patriotic” înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.