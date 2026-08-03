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Infotag.md logoInfotag
3 August 2026, 15:00
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Însărcinatul cu afaceri interimar al SUA: Moldova se bucură de un sprijin puternic în Congres

Prim-ministrul Vasile Tofan a mulțumit SUA pentru investițiile de 130 de milioane de dolari în construcția liniei electrice de transport Strășeni–Gutiinaș.

Însărcinatul cu afaceri interimar al SUA: Moldova se bucură de un sprijin puternic în Congres.
Însărcinatul cu afaceri interimar al SUA: Moldova se bucură de un sprijin puternic în Congres.

După cum a anunțat serviciul de presă al Guvernului, Vasile Tofan s-a întâlnit la sfârșitul săptămânii trecute cu însărcinatul temporar cu afaceri al SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, discutând cu acesta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, proiecte comune de dezvoltare și consolidarea cooperării economice, informează infotag.md.

Referindu-se la LEA, premierul a menționat că aceasta este finanțată integral din grantul oferit de Guvernul SUA. Linia de înaltă tensiune de 400 kV are o lungime totală de 190 de kilometri, dintre care aproape 70 de kilometri trec pe teritoriul Republicii Moldova. Această LEA va deveni a treia linie de transport al energiei electrice de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și România.

„Aceste investiții reprezintă un exemplu concret al rezultatelor pe care le aduce parteneriatul nostru cu SUA. Infrastructura energetică sigură, conectată la piața europeană, este necesară nu doar pentru securitatea țării, ci și pentru dezvoltarea industriei, precum și pentru atragerea investitorilor”, a menționat Tofan.

În comunicatul Guvernului se spune că însărcinatul temporar cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz, a apreciat înalt nivelul bun al relațiilor bilaterale și a confirmat sprijinul suplimentar al SUA pentru Republica Moldova.

Potrivit diplomatului, la baza parteneriatului dintre cele două țări stau valorile comune.

În cadrul întrevederii a fost menționată și susținerea puternică, cu caracter bitemporal (a Partidului Republican și a Partidului Democrat – n.r. „I.”), de care Republica Moldova beneficiază în Congresul SUA.

Interlocutorii au subliniat semnificația simbolică a anului 2026, când SUA marchează 250 de ani de la proclamarea independenței, iar Republica Moldova – 35 de ani de la independența sa.

„Aniversările reprezintă o oportunitate de a confirma prietenia dintre cele două state și de a stabili noi obiective pentru dezvoltarea parteneriatului moldo-american”, menționează Guvernul.

Șeful Guvernului moldovean a confirmat că Republica Moldova este un partener de încredere al SUA, angajat să asigure stabilitatea, integrarea europeană și dezvoltarea unei economii moderne, competitive și favorabile investițiilor.

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