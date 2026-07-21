Inițiativa lui Chicu de a o suspenda pe Sandu, susținută de trei partide din opoziție. Reacția PAS.

Ion Chicu a anunțat că pregătește procedura de demitere a președintei Maia Sandu. Inițiativa a fost deja susținută de PSRM, Partidul Comuniștilor și partidul „Democrația Acasă”.

Între timp ce PAS și-a exprimat sprijinul pentru Maia Sandu.

Deputatul și liderul PDCM Ion Chicu a anunțat că proiectul hotărârii privind inițierea procedurii de suspendare a președintelui are 40 de pagini și conține descrierea presupuselor încălcări ale Constituției comise de Maia Sandu. Potrivit acestuia, este vorba despre inacțiunea șefului statului în legătură cu o serie de scandaluri mediatizate, inclusiv cele legate de MoldATSA și tranzacțiile imobiliare ale fostului deputat PAS Alexandr Trubca, transmite moldova1.md.

Lidera Partidului Comuniștilor Diana Caraman a declarat că fracțiunea va susține inițiativa.

„Desigur, susținem această inițiativă, iar Maia Sandu trebuie să răspundă pentru încălcările comise în funcția de președinte. Astfel de inițiative au fost discutate și în legislatura precedentă a Parlamentului — președintele nu are dreptul să se implice în procesele politice”, a spus Caraman.

Mai sceptic față de inițiativă s-a arătat liderul Partidului „Democrația Acasă” Vasile Costiuc. Acesta a declarat că va semna proiectul, însă îl consideră mai degrabă o declarație politică, fără șanse reale de succes.

„În august, când toți pleacă în concedii, inițiem un proiect pentru care este necesar să adunăm două treimi din voturile deputaților. Evident, acest lucru este imposibil. Mai mult, pe fundalul scandalurilor legate de verișoarele Maiei Sandu, oferim din nou președintelui motiv să se prezinte drept victimă”, a menționat Costiuc.

Reprezentanții Partidului Socialiștilor au confirmat, de asemenea, că vor susține inițiativa lui Ion Chicu.

În același timp, în administrația prezidențială s-a subliniat că o astfel de procedură este prevăzută de Constituție, iar șeful statului continuă să-și îndeplinească cu conștiinciozitate atribuțiile.

„Inițierea unei astfel de proceduri este un drept prevăzut de Constituție, iar Parlamentul va lua o decizie conform legii. Președintele a primit un mandat de încredere din partea cetățenilor și îl execută cu toată responsabilitatea”, a declarat administrația prezidențială.

Partidul de guvernământ PAS și-a exprimat, de asemenea, susținerea față de șeful statului.

„Partidul PAS și fracțiunea PAS susțin plenar și unanim președinta Maia Sandu. Președinta Sandu a câștigat încrederea majorității cetățenilor pentru a duce Moldova în UE și PAS va oferi toată susținerea necesară pentru acest obiectiv”, se arată în declarația partidului de guvernământ.