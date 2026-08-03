În Moldova a sosit o delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan.

Autoritățile de la Chișinău nu au anunțat această vizită.

După cum a informat Ministerul afgan, vizita are loc în perioada 2-7 august și este menită să dezvolte cooperarea în domeniul protecției plantelor, combaterii dăunătorilor, cercetărilor agricole, gestionării livezilor comerciale și implementării tehnologiilor agricole moderne.

În componența delegației a intrat viceministrul agriculturii și zootehniei, Mavlavi Sadr Azam Usmani, consilierul acestuia, Mavlavi Gul Hazrat Hammad, precum și directorul Institutului de Cercetări Agricole din Afganistan pentru cercetări fundamentale și aplicate, doctorul Mohamamd Rafi Bavari.

În timpul vizitei, delegația afgană va avea întâlniri cu reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Moldova. Părțile vor discuta chestiuni legate de cercetările agricole, inovații, tehnologii moderne în sectorul agrar, protecția plantelor și implementarea programelor științifice comune.

MoAIL a menționat că vizita va contribui la schimbul de experiență, la consolidarea potențialului de cercetare al Afganistanului în domeniul agriculturii, precum și la extinderea cooperării științifico-tehnice dintre cele două țări.