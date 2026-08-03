theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
3 August 2026, 14:12
15 943
Copiază linkul
Link copiat

În Moldova a sosit o delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan

Delegația Ministerului Agriculturii, Irigațiilor și Creșterii Animalelor din Afganistan (MoAIL) a sosit în Republica Moldova, în cadrul unei vizite oficiale, pentru consolidarea cooperării în domeniul agrar.

În Moldova a sosit o delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan.
În Moldova a sosit o delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan.

Autoritățile de la Chișinău nu au anunțat această vizită.

După cum a informat Ministerul afgan, vizita are loc în perioada 2-7 august și este menită să dezvolte cooperarea în domeniul protecției plantelor, combaterii dăunătorilor, cercetărilor agricole, gestionării livezilor comerciale și implementării tehnologiilor agricole moderne.

În componența delegației a intrat viceministrul agriculturii și zootehniei, Mavlavi Sadr Azam Usmani, consilierul acestuia, Mavlavi Gul Hazrat Hammad, precum și directorul Institutului de Cercetări Agricole din Afganistan pentru cercetări fundamentale și aplicate, doctorul Mohamamd Rafi Bavari.

În timpul vizitei, delegația afgană va avea întâlniri cu reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Moldova. Părțile vor discuta chestiuni legate de cercetările agricole, inovații, tehnologii moderne în sectorul agrar, protecția plantelor și implementarea programelor științifice comune.

MoAIL a menționat că vizita va contribui la schimbul de experiență, la consolidarea potențialului de cercetare al Afganistanului în domeniul agriculturii, precum și la extinderea cooperării științifico-tehnice dintre cele două țări.

În Moldova a sosit o delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan
Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici