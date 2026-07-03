În Găgăuzia a fost ales un nou președinte al Adunării Populare.

Deputații din Adunarea Populară a Găgăuziei au acceptat demisia lui Nicolai Ormanji din funcția de președinte interimar al legislativului de la Comrat.

Valentin Gaidarji a fost ales președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, cu votul a 18 deputați, transmite ipn.md.

După vot, ședința a fost condusă de vicepreședintele Gheorghe Leiciu, care exercită temporar atribuțiile de conducere ale Adunării Populare. Pe ordinea de zi figurează alegerea unui nou președinte, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia.

Au fost propuși doi candidați: vicepreședintele Gheorghe Leiciu și Valentin Gaidarji, cel care anterior a propus un document „alternativ”, în opoziție cu cel de compromis, și care, potrivit autorilor, ar fi putut debloca criza electorală din Găgăuzia. În prezent, Comisia pregătește procesele-verbale și buletinele necesare pentru desfășurarea votului.

Demisia lui Ormanji a fost depusă pe fondul crizei instituționale prelungite din Adunarea Populară a Găgăuziei. Anterior, acesta a declarat că este necesară deblocarea activității legislativului și legitimarea celei de-a opta legislaturi prin adoptarea unui regulament electoral provizoriu, convenit în cadrul negocierilor dintre Comrat și Chișinău. Totuși, deputații au blocat documentul de compromis, care urma să reglementeze desfășurarea alegerilor regionale din 2026.

Pe de altă parte, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, este dat în urmărire. Pe numele său au fost emise măsuri de căutare la nivel național și internațional, inclusiv prin intermediul Interpol. Constantinov a fost condamnat de Judecătoria Comrat la 12 ani de închisoare într-un dosar privind abuzul de serviciu și delapidarea de fonduri. Potrivit anchetei, prejudiciul cauzat prin faptele comise în perioada 2017-2020 depășește 46 de milioane de lei. La pronunțarea sentinței, Constantinov nu s-a prezentat în instanță. Oamenii legii menționează că fostul oficial s-ar putea afla în regiunea transnistreană.