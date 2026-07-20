Igor Grosu, la întâlnirea cu președintele Indiei: Ne dorim mai multe investiții.

Vizita oficială în Republica Moldova a președintei Republicii India, Droupadi Murmu, deschide o nouă etapă în relațiile bilaterale și creează premise pentru extinderea cooperării economice și investiționale dintre cele două state.

Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul întrevederii cu șefa statului indian, aflată în prima vizită oficială în Republica Moldova, transmite moldpres.md.

Potrivit lui Igor Grosu, Republica Moldova își dorește consolidarea parteneriatului cu India prin dezvoltarea unor proiecte comune și atragerea de investiții în domenii precum energia, industria farmaceutică, agricultura și educația.

„Această vizită deschide o etapă nouă în relațiile dintre Republica Moldova și India. Ne dorim mai multe investiții și proiecte comune în energie, industria farmaceutică, agricultură și educație. Moldova nu este o piață mare, dar este o economie agilă, inteligentă și tot mai conectată la piața Uniunii Europene”, a afirmat președintele Parlamentului.

În cadrul discuțiilor, Igor Grosu a subliniat că India este cea mai mare democrație din lume, iar Republica Moldova este o democrație tânără, care își consolidează parcursul european și dezvoltă parteneriate cu state ce împărtășesc aceleași valori democratice.

Șeful Legislativului a remarcat că, în ultimii ani, au fost create baze solide pentru aprofundarea relațiilor moldo-indiene. Printre acestea se numără deschiderea Ambasadei Republicii Moldova la New Delhi, participarea unei companii indiene la construcția Liniei Electrice Vulcănești–Chișinău, în urma câștigării unei licitații internaționale, precum și prezența a aproximativ 1.400 de studenți indieni în universitățile din Republica Moldova, majoritatea înscriși la programe de medicină.

„Sunt convins că dialogul de astăzi va fi urmat de proiecte concrete și de legături mai strânse între oamenii, instituțiile și comunitățile de afaceri din țările noastre”, a conchis Igor Grosu.

Președinta Republicii India, Droupadi Murmu, efectuează o vizită oficială la Chișinău, aceasta fiind prima a unui șef de stat indian în țara noastră.

Republica Moldova își propune să extindă cooperarea cu India în domenii strategice precum comerțul, investițiile, energia regenerabilă, educația, sănătatea, industria farmaceutică și tehnologiile emergente. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu și președinta Republicii India, Droupadi Murmu, în cadrul conferinței comune desfășurate luni, 20 iulie, la Chișinău.