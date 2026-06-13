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rupor.md logorupor
13 Iunie 2026, 08:25
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Igor Grosu, despre plecarea membrilor PAS din partid: Este un proces natural

Președintele PAS, Igor Grosu, a comentat plecarea recentă a mai multor membri ai formațiunii, declarând că astfel de schimbări fac parte din viața politică.

Igor Grosu, despre plecarea membrilor PAS din partid: Este un proces natural.
Igor Grosu, despre plecarea membrilor PAS din partid: Este un proces natural.

Potrivit acestuia, partidul respectă anumite standarde de comportament și nu acceptă acțiuni care contravin principiilor sale, transmite rupor.md.

„Unii vin, alții pleacă. Există un comportament pe care nu îl tolerăm. Vorbim despre un comportament violent? Inclusiv”, a declarat Grosu.

Comentariile au fost făcute după ce consilierul municipal al Chișinăului, Sergiu Crețu, a părăsit partidul, pierzând sprijinul politic al PAS din cauza unui comportament considerat incompatibil cu valorile formațiunii.

De asemenea, despre ieșirea din PAS a anunțat președintele fracțiunii partidului în consiliul raional Orhei, Alexei Codreanu. Grosu a menționat că după alegerile parțiale din Orhei a fost făcută o evaluare a rezultatelor în partid.

„A fost un moment bun pentru analiză. Campania și rezultatele nu au fost cele mai reușite. Inițiativa de a pleca a venit din partea sa, iar noi i-am dorit succes”, a subliniat liderul PAS.

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