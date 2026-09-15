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15 Septembrie 2026, 13:44
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Hajder: Nimeni nu va intra în curți pentru a verifica lemnele de foc

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a venit cu precizări privind verificarea provenienței lemnului de foc din gospodăriile cetățenilor Republicii Moldova.

Hajder: Nimeni nu va intra în curți pentru a verifica lemnele de foc.
Hajder: Nimeni nu va intra în curți pentru a verifica lemnele de foc.

«Nimeni nu va veni să vă bată la poartă și nimeni nu va da buzna în curțile gospodarilor.

Dar dacă cineva descarcă un camion cu stejar proaspăt tăiat din pădure, inspectorii sunt obligați să întrebe: de la cine a fost cumpărat și dacă există acte pentru el.

Adresăm aceste întrebări nu pentru a le crea oamenilor incomodități, ci pentru că vrem să ajungem la rădăcina problemei — la cei care taie pădurile și vând lemnul ilegal.

Gospodarul plătește pentru lemne bani câștigați cinstit, nu le fură. Tocmai de aceea este nedrept ca banii lui câștigați cinstit să ajungă în buzunarele hoților.

Când cumpărați pâine sau materiale de construcție, vi se eliberează un bon. La fel trebuie să fie și cu lemnul. Este normal, nu un semn că cineva vă consideră vinovați.

Și am o întrebare pentru cei care critică verificările: cum putem opri jefuirea pădurilor, dacă vom închide ochii la traseul pe care îl parcurge lemnul? Pădurea ne aparține tuturor. Când este furat un copac, se fură de la noi toți.

Banii obținuți din lemnul vândut legal se întorc în păduri — pentru puieți noi, curățare și îngrijire. Doar astfel vom putea păstra pădurile verzi și, în timp, asigura prețuri mai mici pentru toți», a declarat Hajder. 

Declarațiile ministrului au fost făcute ca răspuns la videoclipul publicat de liderul „Democrației Acasă”, Vasile Costiuc. 

«Acest om (Grigore Hajder), care este ministru, nu înțelege un lucru: în baza cărui temei veți intra în gospodăriile oamenilor, fie că este vorba de polițistul de sector sau de inspectorul de mediu? Aveți o hotărâre, a fost pornit un dosar penal?» — a spus Costiuc.

Amintim că ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că, înainte de a cumpăra lemn, cetățenii trebuie să verifice originea acestuia și prețul oficial de vânzare, precum și să solicite un bon fiscal sau de casă, care este recomandat să fie păstrat.

Ministerul Mediului avertizează că lemnul achiziționat fără acte nu garantează legalitatea originii sale, iar cumpărarea de la vânzători neautorizați contribuie la circulația ilegală a lemnului și îngreunează lupta împotriva tăierilor ilegale ale pădurilor.

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