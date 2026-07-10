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realitatea.md logorealitatea
10 Iulie 2026, 22:16
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Hajder, despre o posibilă plecare din Parlament: Am suficient timp

Ministrul în exercițiu al Mediului, Gheorghe Hajder, nu a decis deocamdată dacă va accepta mandatul de deputat în Parlament.

Hajder, despre o posibilă plecare din Parlament: Am suficient timp.
Hajder, despre o posibilă plecare din Parlament: Am suficient timp.

Potrivit acestuia, este prea devreme să se vorbească despre o decizie, deoarece procedura de numire a noului prim-ministru și confirmare a mandatului de deputat nu a fost finalizată, transmite realitatea.md.

„Având în vedere că atât desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, cât și validarea mandatului de deputat nu sunt încă finalizate, este prematur să mă pronunț. Am suficient timp pentru o decizie”, a declarat Gheorghe Hajder.

După demisia lui Alexandr Trubca din Parlament, mandatul ar putea fi preluat de ministrul Mediului în exercițiu, Gheorghe Hajder. Ultimul a candidat pe locul 71 în lista PAS.

În caz că Hajder va refuza fotoliul de deputat, numărul 72 pe listă este alt funcționar guvernamental – Roman Roșca, secretar de stat responsabil de domeniul reintegrării și ex-vicepremier.

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realitatea.md logorealitatea
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