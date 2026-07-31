Guvernul va suspenda bonusurile și sporurile angajaților cu venituri ridicate.

Potrivit acestuia, Guvernul va verifica manual cele mai mari 100 de pachete salariale și va suspenda temporar plata primelor și a altor plăți suplimentare pentru angajații cu venituri foarte mari.

Potrivit premierului, analiza realizată în comun cu Cancelaria de Stat pe baza datelor Serviciului Fiscal de Stat a acoperit aproximativ 40.000 de salarii în 125 de instituții și întreprinderi publice.

„86% dintre angajați primesc mai puțin de 20.000 de lei pe lună. Problema este concentrată la un număr foarte mic de persoane. Aproximativ 439 de persoane, adică 1,1% din numărul total de angajați, obțin salarii mari și foarte mari, iar 152 de persoane câștigă peste 80.000 de lei pe lună”, a declarat Vasile Tofan.

Șeful Guvernului a menționat că un salariu mare, în sine, nu reprezintă un abuz, deoarece există domenii precum tehnologiile informaționale, securitatea cibernetică și aviația, unde statul este nevoit să concureze cu sectorul privat pentru specialiști calificați. Totuși, a subliniat el, „nu se vor mai tolera excesele”.

Una dintre primele măsuri va fi verificarea individuală a celor mai mari 100 de pachete salariale din sectorul public. Pe perioada efectuării verificării, Guvernul propune suspendarea plății tuturor primelor, sporurilor, indemnizațiilor de deplasare și ajutorului material pentru angajații al căror salariu depășește 52.200 de lei aceasta echivalează cu trei salarii medii din economie.

În plus, Guvernul intenționează să suspende temporar, în mod deliberat, distribuirea profitului între conducătorii companiilor și instituțiilor de stat, precum și să creeze un catalog online deschis al salariilor în instituțiile publice. Acest lucru va permite cetățenilor să vadă nivelul de remunerare pentru fiecare funcție și în fiecare instituție.

O altă inițiativă va fi introducerea raportării video regulate pentru conducătorii întreprinderilor și instituțiilor de stat. Aceștia vor fi obligați să raporteze public despre rezultatele activității lor și să furnizeze informații privind cuantumul remunerației lor.

Premierul a mai comunicat că se pregătește al doilea pachet de reforme. Acesta prevede reducerea numărului de membri ai consiliilor de administrație la trei sau cinci persoane în funcție de mărimea companiei, lichidarea consiliilor în întreprinderile publice mici, desființarea comisiilor de revizie, interzicerea ca conducătorii să aprobe singuri cuantumul remunerației lor, limitarea pachetelor compensatorii și revizuirea contractelor de administrare.



