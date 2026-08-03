Guvernul Republicii Moldova: Nu recunoaștem autoritatea formată de mișcarea „Taliban”.

Guvern a menționat că, în contextul invitației adresate de Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova reprezentanților Ministerului Agriculturii din Afganistan, a fost demarată o anchetă de serviciu.

Autoritățile competente vor verifica circumstanțele în care au fost perfectate invitația și vizele de intrare pentru reprezentanții delegației afgane.

În urma verificării, autoritățile intenționează să ia măsurile corespunzătoare în privința încălcărilor depistate, dacă acestea vor fi confirmate.

Reamintim că delegația Ministerului Agriculturii, Irigațiilor și Zootehniei din Afganistan (MoAIL) a ajuns în Moldova cu o vizită oficială, pentru consolidarea cooperării în domeniul agrar.

După cum a declarat ministerul afgan, vizita are loc în perioada 2-7 august și are drept scop dezvoltarea colaborării în domeniul protecției plantelor, combaterii dăunătorilor, cercetărilor agricole, managementului grădinilor comerciale și implementării tehnologiilor agricole moderne.