21 Iulie 2026, 20:34
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Guvernul condus de Vasile Tofan a primit votul de încredere al Parlamentului
Guvernul în frunte cu premierul desemnat Vasile Tofan a primit votul de încredere. 53 de deputați PAS l-au susținut, la ședința de astăzi a Parlamentului.
Decizia a fost luată după 6 ore de întrebări și răspunsuri, transmite unimedia.info.
Programul de activitate al noului Guvern, intitulat „Economia europeană, stat eficient”, are 147 de pagini, transmite noi.md
În componența noului Guvern aprobat de Parlament au intrat, în special:
- Prim-ministru - Vasile Tofan;
- Viceprim-ministru, ministru Dezvoltării Economice și Digitalizării - Eugeniu Osmochescu;
- Viceprim-ministru, ministru Infrastructurii și Dezvoltării Regionale – Vladimir Bolea;
- Viceprim-ministru pentru Integrare Europeană – Cristina Gherasimov;
- Viceprim-ministru, ministru Afacerilor Externe – Mihai Popșoi;
- Viceprim-ministru pentru Reintegrare – Valeriu Chiveri;
- Ministru Educației și Cercetării – Dan Perciun;
- Ministru Agriculturii și Industriei Alimentare – Radu Musteață;
- Ministru Afacerilor Interne – Daniella Misail-Nichitin;
- Ministru Justiției – Vladislav Cojuhari;
- Ministru Finanțelor – Victoria Belous;
- Ministru Muncii și Protecției Sociale – Natalia Plugaru;
- Ministru Sănătății – Alexandru Gasnaș;
- Ministru Mediului – Gheorghe Hajder;
- Ministru Culturii – Dan Suruceanu;
- Ministru Energiei – Dorin Junghietu;
- Ministru Apărării – Anatolie Nosatîi.