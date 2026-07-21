Guvernul condus de Vasile Tofan a primit votul de încredere al Parlamentului

Guvernul în frunte cu premierul desemnat Vasile Tofan a primit votul de încredere. 53 de deputați PAS l-au susținut, la ședința de astăzi a Parlamentului.

Guvernul condus de Vasile Tofan a primit votul de încredere al Parlamentului.