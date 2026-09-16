Guvernul a efectuat remanieri în conducerea instituțiilor de stat: Radu Musteața, numit la șef la AIPA.

Astăzi, Guvernul a numit noi conducători la Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Proprietății Publice, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

În unele cazuri, este vorba despre rotația conducătorilor care, potrivit evaluării Guvernului, au demonstrat deja capacitatea de a obține rezultate. Potrivit prim-ministrului, Guvernul intenționează să direcționeze experiența, energia și practicile eficiente acolo unde este cea mai mare nevoie de acestea și să ofere un nou impuls activității instituțiilor-cheie.

Elena Țîbîrnă, numită șefă a Serviciului Fiscal

La conducerea Serviciului Fiscal de Stat este propusă Elena Țîbîrnă. Ea a activat timp de 25 de ani în sistemul Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), începându-și cariera în 1997 în funcția de specialistă.

În funcția de directoare a CNAS, Elena Țîbîrnă a gestionat un buget de peste 50 de miliarde de lei și unul dintre cele mai complexe sisteme ale statului — sistemul de asigurări sociale, care deservește aproape 800 de mii de persoane.

Prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că Elena Țîbîrnă cunoaște foarte bine și latura practică a contabilității, inclusiv modul în care obligațiile fiscale se reflectă asupra activității cotidiene a companiilor. Potrivit acestuia, această experiență îi oferă cunoștințele și competențele necesare pentru a transforma Serviciul Fiscal într-un partener pentru afacerile oneste și, totodată, într-un instrument eficient de combatere a evaziunii fiscale.

Olga Golban își va continua activitatea la Serviciul Fiscal de Stat în funcția de director adjunct. Prim-ministrul i-a mulțumit pentru munca și responsabilitatea manifestate în conducerea instituției, menționând că Golban cunoaște bine sistemul fiscal, precum și mecanismele fiscale și contabile. Șeful Guvernului a subliniat necesitatea continuității, în special într-o instituție de o asemenea importanță pentru bugetul de stat.

Ion Dodon, numit șef al Agenției Proprietății Publice

La conducerea Agenției Proprietății Publice (APP) este propus Ion Dodon. Premierul a explicat că agenția gestionează un portofoliu complex și valoros de active și are nevoie de un conducător meticulos, integru și hotărât, capabil să implementeze un proces complex de restructurare.

În funcția de director al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon a gestionat anual circa 20 de miliarde de lei și a fost responsabil de un sistem care acoperă cu asigurare medicală practic întreaga populație a Republicii Moldova. Potrivit prim-ministrului, Dodon are atenția și rigoarea necesare pentru a administra APP și pentru a implementa o abordare economică orientată spre creșterea valorii bunurilor statului.

Andrei Uncuță, numit șef al CNAM

Pentru funcția de director al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină este propus Andrei Uncuță. Șeful Guvernului a menționat că CNAM are nevoie de un conducător care cunoaște din interior sistemul medical și are experiența managerială necesară.

Andrei Uncuță a condus cel mai mare spital din țară, unde sunt tratați anual peste 35 de mii de pacienți. Este doctor în științe medicale, medic neurolog cu o vastă experiență profesională și mulți ani de activitate în funcții de conducere.

Prim-ministrul a mai menționat că Uncuță a condus spitalul în cea mai dificilă perioadă — în timpul pandemiei și și-a exprimat convingerea că acesta va putea asigura un echilibru între stabilitatea sistemului și schimbările structurale necesare.

Radu Musteață, numit șef al AIPA

La conducerea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) este propus Radu Musteață. Agenția gestionează un buget anual de peste 2 miliarde de lei și oferă principalele tipuri de finanțare pentru sectorul agricol.

Prim-ministrul Tofan a declarat că instituția are nevoie de un conducător capabil să distribuie fondurile în mod profesionist și responsabil, astfel încât agricultura să devină competitivă și să creeze produse cu valoare adăugată înaltă, iar banii publici să fie cheltuiți rațional.

Potrivit prim-ministrului, în fruntea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață a demonstrat capacitatea de a face ordine acolo unde este necesar, de a pune integritatea și interesele cetățenilor pe primul plan, precum și de a moderniza instituția, de a-i spori eficiența și încrederea societății.

Prim-ministrul Vasile Tofan a explicat că unii conducători sunt transferați în alte instituții deoarece au demonstrat rezultate bune în funcțiile anterioare, iar Guvernul contează pe folosirea experienței lor pentru transformarea altor structuri importante.

Potrivit șefului Cabinetului de miniștri, acești conducători primesc noi sarcini și domenii de responsabilitate, în care experiența acumulată ar trebui să contribuie la accelerarea schimbărilor. Tofan a mai menționat că rotația conducătorilor este aplicată în țările dezvoltate pentru atragerea unei energii noi, implementarea practicilor eficiente și formarea unei viziuni sistemice bazate pe experiența de activitate din diferite domenii.