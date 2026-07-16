Grosu: Văd o tendință nocivă de linșare a tinerilor după scandalul cu Bogdan Zgherea.

„Chiar și eu am situații în care funcția pe care o ocup este remunerată mult mai modest decât funcțiile unor consilieri”, a declarat Igor Grosu, comentând salariul lui Bogdan Zgherea în cadrul Ministerului Culturii.

Grosu a recunoscut că ministrul precedent a încălcat legea, numindu-l pe Zgherea consilier fără a avea studiile superioare necesare. El a calificat acest lucru drept o greșeală, deși a admis că tânărul a fost susținut pentru a i se oferi o șansă de a se afirma, scrie rupor.md.

În același timp, președintele Parlamentului a ieșit în apărarea lui Zgherea. Potrivit lui, acesta a participat la lansarea „Voucherului Cultural”, programului „Hai Acasă de Crăciun”, colaborării cu partenerii externi și atragerii investițiilor.

Totodată, el a calificat criticile la adresa tânărului activist drept o „tendință nocivă de linșare a tinerilor” și a îndemnat să nu fie descurajați cei care aleg să rămână în Moldova și să lucreze în sectorul public.

Potrivit unei investigații Moldova Curată, vicepreședintele al organizației de tineret PAS, în vârstă de 21 ani, a activat în cadrul Ministerului Culturii fără diplomă de studii superioare. Contractul său pentru anul 2026 prevedea o remunerație de 300.000 de lei brut pentru nouă luni (circa 33.300 de lei pe lună).

Ministrul Culturii, Cristian Jardan, și-a asumat responsabilitatea pentru decizia de a-l menține pe Zgherea în echipă și a recunoscut că ar fi trebuit să revizuiască nivelul plății în funcție de studii și experiență. După publicarea investigației, s-a decis încetarea anticipată a colaborării.