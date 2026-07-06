Grosu: Trebuie cât mai repede să avem un interimat la Metalferos și MoldATSA.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu a declarat că autoritățile urmează să desemneze cât mai curând conduceri interimare la întreprinderile de stat Metalferos și MoldATSA, în urma unor schimbări de management.

Totodată, el a comentat și controversele privind politica bugetar-fiscală, afirmând că proiectul conține prevederi bune, dar nu a fost prezentat suficient de clar, scrie tvrmoldova.md.

Întrebat despre schimbările din cadrul unor instituții ale statului, Igor Grosu a precizat că va oferi mai multe detalii la momentul oportun și a apreciat activitatea prim-ministrul Alexandru Munteanu.

„Îi mulțumesc domnului Munteanu. Am avut o colaborare foarte bună și azi dimineață, înainte de eveniment. Am făcut un schimb de opinii pe anumite instituții. Cel puțin, am vorbit de două instituții în care trebuie să asigurăm interimatul cât mai repede: Metalferos, în virtutea demisiei pe care am cerut-o, și MoldATSA, o instituție care ține de infrastructura critică și trebuie cât mai repede să avem un interimat acolo”, a declarat Grosu.

Referindu-se la politica bugetar-fiscală și la polemica avută cu ministrul Educației, Dan Perciun, șeful Legislativului a recunoscut că proiectul putea fi comunicat mai eficient.

„N-a fost cea mai reușită, să zic așa, politică pe care a fost prezentată, dar este cu multe-multe sensibilități. Deși în această politică sunt și multe lucruri bune, probabil, a trebuit bine prezentat acest proiect”, a spus Igor Grosu.