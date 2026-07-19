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moldova1.md logomoldova1
19 Iulie 2026, 12:30
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Grosu: Tofan va trebui să ia decizii dure și să curețe întreprinderile de stat

Restabilirea încrederii societății, zdruncinate de scandalurile privind remunerările nejustificate din sectorul public, atragerea investițiilor, creșterea economiei și deschiderea tuturor clusterelor de aderare la UE.

Grosu: Tofan va trebui să ia decizii dure și să curețe întreprinderile de stat.
Grosu: Tofan va trebui să ia decizii dure și să curețe întreprinderile de stat.

Acestea reprezintă principalele obiective pe care viitorul Guvern, condus de premierul desemnat Vasile Tofan, va trebui să le atingă până la sfârșitul acestui an, scrie moldova1.md.

Sarcinile au fost trasate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în ediția din 15 iulie a emisiunii „Eu și UE" de la Moldova 1. 

Potrivit lui Grosu, sarcina prioritară a noului cabinet de miniștri va fi restabilirea încrederii cetățenilor, zdruncinate după recentele scandaluri legate de plata muncii angajaților din sectorul public. El a subliniat că noul premier va trebui să ia „decizii foarte dure” în privința sistemului de salarizare la unele întreprinderi de stat.

„Va trebui să depunem eforturi pentru a restabili încrederea și, să recunoaștem, să corectăm greșelile. Este necesar să studiem imediat raportul Centrului Național Anticorupție și al Comisiei de Revizie privind MoldATSA, să luăm decizii foarte dure în privința sistemului de salarizare, a componenței consiliului de administrație și să evaluăm toate bunurile aflate în gestiunea Agenției Proprietății Publice”, a declarat Grosu.

De asemenea, el a menționat că noul Guvern va trebui să atragă mai activ investiții și să stimuleze creșterea economică. În opinia președintelui Parlamentului, experiența lui Tofan în afaceri va ajuta la stabilirea unei bune colaborări între stat și sectorul privat.

„El vine din mediul de afaceri, înțelege bine situația și starea de spirit a antreprenorilor. Am văzut o reacție pozitivă din partea mediului de afaceri, iar acest lucru ne bucură, pentru că afacerile vor avea o persoană care înțelege problemele existente în relațiile dintre stat și antreprenori”, a subliniat Grosu.

O altă sarcină cheie a cabinetului de miniștri va fi promovarea negocierilor privind aderarea la UE și îndeplinirea angajamentelor asumate pentru deschiderea tuturor clusterelor de negocieri.

Vorbind despre reforma administrației publice locale, Grosu a declarat că procesul de amalgamare voluntară a localităților va continua conform angajamentelor asumate anterior. În același timp, propunerea lui Tofan privind municipalizarea completă a Moldovei, după cum a spus el, poate fi examinată doar după încheierea următorului ciclu electoral.

Printre alte priorități, președintele Parlamentului a menționat modificarea bugetului de stat, continuarea lucrului la legea salarizării și revizuirea politicii fiscale, care a stârnit dezbateri publice.

„El înțelege că suntem deja într-o etapă avansată a lucrărilor la legea salarizării. Această activitate trebuie continuată împreună cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. De asemenea, trebuie să adoptăm amendamente la buget, cel puțin în prima lectură până la sfârșitul sesiunii actuale, iar în a doua — în timpul sesiunii extraordinare din august. În ceea ce privește politica fiscală, îi vom oferi posibilitatea să-și formeze propria opinie, după care vom reveni la discutarea fiecărei măsuri propuse”, a concluzionat Grosu.

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