Grosu: Tofan a format singur componența Guvernului și va putea schimba miniștrii.

Despre aceasta a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în emisiunea Punctul pe AZi, transmite tvrmoldova.md.

Potrivit lui Grosu, actuala componență a cabinetului de miniștri este rezultatul discuțiilor dintre conducerea Partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS) și prim-ministru. Fiecare candidatură a fost analizată separat, iar deciziile au fost luate pe baza argumentelor părților.

„El a avut libertatea să-și înainteze propunerile. Am ascultat și am discutat fiecare candidatură. Au fost argumente pe care le-am acceptat, iar când a fost nevoie să propunem candidații noștri, și el a fost de acord cu argumentele noastre. În final, am ajuns la actuala componență a Guvernului”, a spus Grosu.

Președintele Parlamentului a menționat că la formarea Guvernului s-a avut în vedere necesitatea asigurării continuității în conducerea țării și îndeplinirea angajamentelor Republicii Moldova pe drumul integrării europene.

Potrivit acestuia, în perioada următoare țara va trebui să poarte negocieri privind deschiderea unor noi clustere de negociere cu UE și să prezinte până la 1 septembrie un raport intermediar despre progresul în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Grosu a subliniat că în noua componență a Guvernului au fost înlocuiți doar patru miniștri, iar fiecare decizie privind personalul a fost luată după o discuție separată.

Vorbind despre numirea noii ministre a finanțelor, Victoria Belous, președintele Parlamentului a menționat că prim-ministrul Vasile Tofan a propus candidatura acesteia.

„Domnul prim-ministru a analizat candidații posibili și a ajuns la concluzia că doamna Belous corespunde criteriilor necesare, având în vedere experiența sa de lucru în Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat și Parlament. A fost inițiativa lui, pe care am susținut-o”, a declarat Grosu.

El a recunoscut că pentru fracțiunea parlamentară PAS decizia de a trimite unul dintre deputații săi în Guvern a fost dificilă, însă argumentele prim-ministrului au convins conducerea partidului.

Răspunzând la întrebarea despre posibilitatea unor viitoare schimbări de cadre, inclusiv în ministerele conduse de reprezentanți PAS, Grosu a confirmat că prim-ministrul are acest drept.

„Orice prim-ministru poate veni cu astfel de propuneri. După o anumită perioadă de lucru cu echipa, dacă consideră că este necesar să crească eficiența sau să schimbe abordarea într-un domeniu, poate propune modificările corespunzătoare. Acestea vor fi discutate și evaluate ținând cont de toate argumentele”, a subliniat președintele Parlamentului.

Potrivit lui Grosu, orice modificări în componența Guvernului vor fi analizate în funcție de temeinicia și necesitățile administrației publice.