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omniapres.md logoomniapres
16 Iulie 2026, 13:00
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Grosu: Taburceanu a returnat integral banii primiți de la MoldATSA

Verișoara președintei Maia Sandu, Anastasia Taburceanu, a returnat integral toate veniturile obținute în perioada în care a lucrat la întreprinderea de stat MoldATSA, inclusiv salariul, sporurile și premiile.

Grosu: Taburceanu a returnat integral banii primiți de la MoldATSA.
Grosu: Taburceanu a returnat integral banii primiți de la MoldATSA.

Despre aceasta a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în emisia postului Moldova 1, transmite omniapres.md.

„Cei care au folosit anumite resurse trebuie să le returneze. Exact așa a procedat Anastasia Taburceanu, care, conform informațiilor pe care le am, a virat în contul MoldATSA toate sumele primite de la această instituție. Tot ce a primit, atât salariul, cât și indemnizațiile pentru întreaga perioadă de activitate acolo”, a declarat Igor Grosu.

La întrebarea despre suma exactă pe care a returnat-o Taburceanu, speakerul Parlamentului a răspuns că nu deține informații precise. De asemenea, nu a explicat pe ce temei juridic a fost posibilă returnarea voluntară a întregului salariu și a plăților, având în vedere că Codul Muncii, în general, nu prevede returnarea remunerației pentru munca deja prestată.

Potrivit unei investigații RISE Moldova, în mai puțin de un an de activitate la MoldATSA, Anastasia Taburceanu a primit peste 1 milion de lei, iar în 2026 venitul său lunar depășea 120.000 de lei. Anterior, ea a declarat că salariul său de bază era de 25.700 de lei, iar restul sumei era format din sporuri, adaosuri, diurne și alte plăți prevăzute de regulamentele interne ale întreprinderii.

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