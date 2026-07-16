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moldova1.md logomoldova1
16 Iulie 2026, 09:41
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Grosu: Scandalurile legate de salarii și numiri nu au afectat încrederea UE în Moldova

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că încrederea UE în parcursul european al Republicii Moldova rămâne, în ciuda scandalurilor publice recente legate de plata muncii și numirile în funcții publice.

Grosu: Scandalurile legate de salarii și numiri nu au afectat încrederea UE în Moldova.
Grosu: Scandalurile legate de salarii și numiri nu au afectat încrederea UE în Moldova.

Potrivit acestuia, partenerii europeni evaluează țara în primul rând după modul în care instituțiile de stat reacționează în astfel de situații. Despre aceasta a declarat el în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Moldova 1.

„Încrederea Uniunii Europene în parcursul european al Republicii Moldova rămâne fermă. Pot confirma acest lucru în urma discuțiilor mele cu partenerii noștri. Desigur, aceste scandaluri și incidente provoacă regret, însă Uniunea Europeană evaluează țara în primul rând după capacitatea autorităților de a reacționa la astfel de situații”, a declarat Igor Grosu.

Potrivit președintelui Parlamentului, pentru partenerii europeni este important ca instituțiile de stat să recunoască problemele, să le corecteze și să tragă la răspundere vinovații.

„Devine foarte repede evident dacă cineva încearcă să ascundă ceva. Este important ca organele de stat să știe să reacționeze, să pedepsească acolo unde este necesar, să corecteze greșelile și să meargă mai departe. Exact asta facem noi”, a spus Grosu.

El a menționat că decizia recentă a tuturor celor 27 de state membre ale UE de a deschide un nou capitol de negocieri confirmă faptul că Republica Moldova continuă să se bucure de încrederea partenerilor europeni.

Sursă
moldova1.md logomoldova1
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