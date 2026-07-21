Grosu revine cu acuzații: Oamenii lui Plahotniuc sunt încă în instituțiile statului.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat din nou că fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, continuă să influențeze procesele din Republica Moldova, chiar și fiind în detenție.

Potrivit oficialului, fostele rețele de influență legate de el încă există în instituțiile de stat, scrie omniapres.md.

Răspunzând la întrebarea dacă ministrul Justiției poartă o parte din responsabilitatea pentru situația creată, Grosu a declarat că ministrul „își face bine treaba”, dar a subliniat că problema nu a dispărut după condamnarea lui Plahotniuc.

„Dacă cineva crede că toți cei care au slujit acestui personaj, după ce acesta a părăsit țara, au dispărut din societate, au emigrat, s-au dezis de el și s-au reconstruit, se înșală profund”, a declarat Igor Grosu.

Potrivit președintelui Parlamentului, persoanele care au făcut parte din fostele cercuri de influență se află în continuare în diverse instituții.

„Aceste persoane se află în structuri — nu știu, în justiție, ministere, organe ale administrației publice locale. Nu trebuie subestimată influența și pericolul acestor persoane. Este o luptă permanentă, iar o singură sentință judecătorească nu încheie această luptă. Ea va continua și, din păcate, va dura mult timp”, a declarat Grosu.

Reamintim că, după scandalul legat de numiri și plăți în structurile de stat, liderul PAS a asociat acest lucru cu faptul că Vladimir Plahotniuc ar coordona din închisoare o campanie informațională de discreditare a partidului de guvernământ. Plahotniuc a respins acuzațiile, numindu-le nefondate.