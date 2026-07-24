Grosu: Protestul la ANRE a fost politic, nu constructiv

Protestul opoziției față de o posibilă creștere a tarifelor la gaz reprezintă o manifestare de ipocrizie și urmărește mai degrabă scopuri politice decât găsirea unor soluții reale.

Aceasta susține președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu.

Potrivit acestuia, participanții la acțiune critică viitorul tarif, dar nu propun măsuri concrete pentru reducerea cheltuielilor interne ale sistemului de gaze, scrie tv8.md.

„Aș crede în sinceritatea opoziției dacă ar veni cu propuneri rezonabile”, a declarat Igor Grosu.

Potrivit lui, tariful la gaze este compus din două componente principale: prețul de achiziție pe piețele externe și cheltuielile interne pentru distribuție, transport și plata angajaților. Autoritățile practic nu pot influența costul importului, deoarece acesta depinde de situația de pe piețele internaționale și de nivelul securității regionale.

„Suntem obligați să cumpărăm gaze de pe piață. Vedeți ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz, iarăși are loc o escaladare, în Marea Neagră sunt atacate navele care transportă combustibil”, a menționat Grosu.

În aceste condiții, consideră liderul PAS, atenția trebuie concentrată pe cheltuielile interne, care pot fi analizate și reduse. Potrivit lui, aproximativ trei lei din prețul fiecărui metru cub de gaz reprezintă plata serviciilor de distribuție, pe care Energocom le virează companiei „Moldovagaz”. Această sumă include și plata muncii a aproximativ cinci mii de angajați ai companiei.

Grosu a declarat că opoziția ar părea mai convingătoare dacă ar propune limitarea salariilor conducerii Energocom, „Moldovagaz” și ANRE sau ar veni cu alte măsuri concrete de reducere a cheltuielilor.

Declarația lui Grosu a fost făcută după ce deputații opoziției și susținătorii lor au organizat o acțiune de protest în fața clădirii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), exprimându-și opoziția față de o posibilă majorare a tarifului la gaze. Participanții la acțiune susțineau că noul tarif include cheltuieli nejustificate și au transmis agenției o rezoluție corespunzătoare. Directorul general al ANRE, Alexei Taran, a respins aceste acuzații și a îndemnat protestatarii să renunțe la spectacolul politic și să poarte un dialog constructiv, bazat pe cifre concrete.