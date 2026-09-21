Grosu: Parlamentul se va reuni într-o ședință extraordinară pentru examinarea regimului stării de urgență

Parlamentul Republicii Moldova se va întruni marți, 22 septembrie, la ora 14:30, într-o ședință extraordinară.

Deputații vor examina instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, a anunțat președintele Parlamentului, Igor Grosu.

„Prioritatea noastră comună este să avem apă, gaz, căldură și lumină, iar instituțiile statului să lucreze împreună pentru siguranța oamenilor”, a menționat Grosu, transmite rupor.md.

Despre necesitatea instituirii stării de urgență, Maia Sandu a anunțat după ședința Consiliului Suprem de Securitate din 21 septembrie. Potrivit acesteia, o astfel de decizie a fost coordonată cu Parlamentul, Guvernul și instituțiile responsabile.