Grosu îndemnă la economisirea energiei electrice: Tata nu are Cuciurgan în grădină.

Liderul PAS, speakerul Igor Grosu, susține că le face observație atât colegilor din Parlament, cât și membrilor familiei sale, să economisească energia electrică.

„Tata nu are Cuciurgan în grădină, așa că haideți vă rog, deconectați lumina”, a spus Grosu, scrie noi.md, citând unimedia.info.

„Spre exemplu aici, la fel, când văd atâta lumină, le mai fac și eu observație și nu numai aici, colegilor, dar și acasă. Le spun: Tata nu are Cuciurgani în grădină, așa că haideți vă rog, deconectați lumina. Avem grijă, pentru că sunt banii pe care tata îi va plăti în factură, în loc să cumpărăm altceva pentru familie", a declarat Igor Grosu.

Președintele Parlamentului a îndemnat cetățenii să economisească resursele energetice.