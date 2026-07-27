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moldpres.md logomoldpres
27 Iulie 2026, 08:12
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Grosu: În Găgăuzia trebuie să se organizeze alegeri cât mai curând posibil

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile centrale vor găsi soluțiile legale necesare pentru deblocarea situației și asigurarea unui vot corect și transparent.

Grosu: În Găgăuzia trebuie să se organizeze alegeri cât mai curând posibil.
Grosu: În Găgăuzia trebuie să se organizeze alegeri cât mai curând posibil.

Potrivit lui Grosu, actualul impas a fost provocat chiar de autoritățile autonomiei, însă parlamentul este obligat să găsească o soluție conform deciziei instanței, informează moldpres.md.

„Trebuie organizate alegeri cât mai curând posibil. Deși ei înșiși s-au blocat, și nu altcineva, ci chiar ei, suntem obligați să propunem o soluție”, a declarat președintele parlamentului.

Liderul PAS a subliniat că toate părțile trebuie să respecte deciziile instanțelor, chiar și atunci când nu sunt de acord cu ele. În acest context, el a amintit că și majoritatea parlamentară a fost nevoită anterior să accepte decizia Curții Constituționale privind regimul TVA aplicat în Găgăuzia.

„Trebuie să acceptăm decizia Curții Constituționale. Data trecută și noi nu am fost de acord cu hotărârea privind TVA-ul, dar am respectat-o. La fel este și acum. Ne place sau nu, există o decizie și Parlamentul trebuie să o pună în aplicare”, a spus Grosu.

Președintele organului legislativ a subliniat că viitoarele alegeri în autonomie trebuie organizate în aceleași condiții ca și în restul Republicii Moldova, respectând regulile privind verificarea membrilor comisiilor electorale, limitarea mărimii donațiilor și acuratețea listelor electorale.

„Alegerile trebuie să aibă loc și trebuie să garantăm că sunt organizate corect, că Comisia Electorală Centrală poate controla procesul și asigura integritatea membrilor comisiilor electorale. Acestea sunt reguli generale aplicate pe întreg teritoriul Republicii Moldova și nu văd motive pentru condiții speciale sau privilegiate”, a declarat Grosu.

El a precizat că deciziile legislative vor fi examinate în comisia parlamentară pentru probleme juridice și a subliniat că autonomia are nevoie de instituții funcționale.

„Vom discuta în comisia pentru probleme juridice deciziile care vor permite organizarea unor alegeri corecte. Autonomiei îi trebuie un organ care să o conducă. Vom lua o decizie și vom aplica legea”, a declarat Igor Grosu.

Totodată, șeful organului legislativ a afirmat că blocajul din Găgăuzia este alimentat din exterior.

„Acest drum al auto-blocării, din păcate, mă întărește în convingerea că ei urmează indicațiile Moscovei. Este un drum spre blocare și vom aplica legea”, a concluzionat Igor Grosu.

Situația privind organizarea alegerilor în Găgăuzia a fost discutată recent în cadrul consultărilor dintre autoritățile centrale și reprezentanții autonomiei. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu deputații Adunării Populare a Găgăuziei și cu primarii localităților din regiune. În cadrul discuțiilor au fost examinate opțiunile pentru soluționarea impasului electoral și organizarea unui proces transparent de alegeri conform legislației.

Autoritățile R. Moldova au reconfirmat necesitatea continuării dialogului cu reprezentanții autonomiei, dar au subliniat că regulile electorale trebuie aplicate uniform pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Blocajul a apărut pe fondul divergențelor privind aplicarea cerințelor legale pentru organizarea alegerilor, inclusiv referitoare la numirea organelor electorale.

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